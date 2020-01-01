ДТП в Китае: автобус провалился под асфальт

В результате происшествия шесть человек погибли, еще 16 травмированы. Асфальт провалился в месте, где была выгребная яма.

В Китае шесть человек погибли и еще 16 пострадали, когда автобус провалился под асфальт. Об этом сообщает BBC во вторник, 14 января.

Инцидент произошел в понедельник вечером возле больницы в Синине, столице провинции Цинхай. На месте, где провалился автобус, находилась выгребная яма.

Отмечается, что в последние годы в Китае было зарегистрировано несколько подобных провалов с жертвами.

Напомним, что ранее в Мексике 20 человек пострадали при опрокидывании автобуса. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние как минимум семерых из них оценивается как тяжелое.

Также сообщалось, что более 20 человек погибло в ДТП с автобусом в Индонезии. По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в Суматре.

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