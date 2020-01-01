Мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии

Магнитуда землетрясения составила 5,0. Эпицентр толчков находился в соседней от Токио префектуре.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии. Об этом сообщает Kyodo News во вторник, 14 января.

Толчки ощущались в Токио и возле Фукусимы. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы - в соседней префектуре Ибараки. Толчки также ощутили жители префектур Тотиги и Тиба.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной Японии, включая мегаполис Токио утром во вторник", - сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угрозу цунами не объявляли.

Напомним, что ранее землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула. Землетрясение ощущалось по всему городу. Качались люстры, вещи падали с полок. Люди выбегали из зданий.

Также сообщалось, что в Пуэрто-Рико назвали ущерб от землетрясений. В результате серии подземных толчков на острове пострадали 539 сооружений. Ущерб от действия стихии составляет 110 миллионов долларов.

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