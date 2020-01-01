В Иране заявили об арестах по делу о крушении самолета МАУ

Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.

Иран заявил об арестах по делу о крушении самолета

В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейни Эсмаили.

Подробностей задержания и данные об арестованных иранские власти пока не сообщили.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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