Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Черный ящик сбитого самолета отправили во Францию

Комментариев: 0
Ранее сообщалось, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине при участии французских специалистов.
Черные ящики со сбитого самолета МАУ
Черные ящики со сбитого самолета МАУ
Бортовой самописец со сбитого украинского самолета в Иране отправили для расшифровки во Францию, сообщил во вторник, 14 января, представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет РИА Новости.
 
"Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки", - сообщил Эсмаили.
 
Ранее сообщалось, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.
 
Эсмаили также сегодня сообщил об аресте подозреваемых в причастности к крушению украинского самолета.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, Франция, МАУ, черный ящик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь