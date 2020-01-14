Черный ящик сбитого самолета отправили во Францию

Ранее сообщалось, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине при участии французских специалистов.

Бортовой самописец со сбитого украинского самолета в Иране отправили для расшифровки во Францию, сообщил во вторник, 14 января, представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет РИА Новости.

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