Генерал Ирана о МАУ: Человеческая ошибка не подорвет заслуги КСИР

Иранский генерал выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в небе над Тегераном.

Главнокомандующий Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что человеческая ошибка не подорвет достижений КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Речь идет о сбитом украинском самолете МАУ. Трагедия унесла жизни всех людей на борту. Об этом военный сообщил во время местной церемонии, пишет Mehr.

Трагический инцидент, унесший жизни ряда наших людей, сильно опечалил сердца защитников безопасности страны в Вооруженных силах, – заявил он

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По словам иранского военачальника, КСИР имел важное значения для обеспечения безопасности в стране. Он заявил, что "Армия Исламской Республики Иран вместе с Корпусом стражей исламской революции и другими вооруженными силами приложит все усилия для независимости, безопасности и величия благородного народа исламского Ирана".

Абдулрахим Мусави подчеркнул, что "с учетом благородного народа страны и скорбящих семей погибших, человеческий фактор никогда не подорвет достоинство и выдающиеся достижения Корпуса стражей исламской революции"

Напомним, в Иране идентифицировали первое тело украинца. Специалисты по ДНК-анализе идентифицировали тело погибшего в авиакатастрофе украинского пилота.

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