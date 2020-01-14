В Польше похитили 22-летнего украинца - СМИ

В полиции предполагают, что гражданина Украины похитили в Польше.

Польские полицейские разыскивают 22-летнего гражданина Украины Игоря Скрыпника, который исчез в конце прошлого года. Последний раз украинца видели на заправочной станции в городе Красном 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подкарпатья.

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Польское издание Yavp.pl пишет, что полиция не исключает того, что украинец был похищен.



"Изученные обстоятельства указывают на то, что могло дойти до преступления. Прокуратура отмечает, что человек не мог по своей воле покинуть место проживания, поэтому начато уголовное производство по факту похищения человека", – сообщает издание.

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Сообщается, что Игоря Скрыпника последний раз видели, передвигающимся на черном автомобиле Аudi A4 в направлении украинской границы. Камеры наблюдения зафиксировали его автомобиль на трассе Жешув-Ярослав. 26 декабря, около 20:30, Аudi Скрыпника было замечено вблизи города Нисского.



В машине вместе со Скрипником находились еще двое мужчин. Они добрались до украинской границы, а затем пересекли ее. Сам Скрыпник не покидал пределов Польши, его нынешнее местонахождение неизвестно.



Напомним, консулу Польши во Львове угрожали от имени журналиста.

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