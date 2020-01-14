Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше похитили 22-летнего украинца - СМИ

Комментариев: 1
В полиции предполагают, что гражданина Украины похитили в Польше.
Полиция Польши разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника
Полиция Польши разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника
podkarpacka.policja.gov.pl

Польские полицейские разыскивают 22-летнего гражданина Украины Игоря Скрыпника, который исчез в конце прошлого года. Последний раз украинца видели на заправочной станции в городе Красном 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подкарпатья. 

Читай также: В Польше готовят закон против российской пропаганды

Польское издание Yavp.pl пишет, что полиция не исключает того, что украинец был похищен.

"Изученные обстоятельства указывают на то, что могло дойти до преступления. Прокуратура отмечает, что человек не мог по своей воле покинуть место проживания, поэтому начато уголовное производство по факту похищения человека", – сообщает издание. 

Читай также: Очереди на границе с Евросоюзом резко уменьшились

Сообщается, что Игоря Скрыпника последний раз видели, передвигающимся на черном автомобиле Аudi A4 в направлении украинской границы. Камеры наблюдения зафиксировали его автомобиль на трассе Жешув-Ярослав. 26 декабря, около 20:30, Аudi Скрыпника было замечено вблизи города Нисского.

В машине вместе со Скрипником находились еще двое мужчин. Они добрались до украинской границы, а затем пересекли ее. Сам Скрыпник не покидал пределов Польши, его нынешнее местонахождение неизвестно.

Напомним, консулу Польши во Львове угрожали от имени журналиста.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Польша, украинец, похищение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
alex-zol    14.01.2020, 12:39
Оценка:  -20
alex-zol
военкомат поймал?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь