Ирак не намерен менять решение о выводе войск США

Решение парламента о выводе иностранных войск не подлежит пересмотру, заявили в правительстве страны.

Власти Ирака не намерены пересматривать решения парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом во вторник, 14 января, заявили в канцелярии действующего премьера республики Аделя Абдель Махди, сообщает ТАСС.

Отмечается, что правительство Ирака не будет менять решение о выводе иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск, из страны или заключать с США какие-либо новые соглашения, которые позволят им остаться.

"Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с ИГИЛ", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что кабмин будет поддерживать принятую парламентом 5 января резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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Напомним, 5 января Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГИЛ.

В ответ на это Трамп пригрозил Багдаду "невиданными санкциями" и заявил, что американские войска не покинут территорию страны, пока Ирак не заплатит за построенную авиабазу.

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