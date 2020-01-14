В РФ покончил с жизнью журналист: трагедия попала на видео

Мужчине было всего 40 лет.

В Москве обнаружили тело известного испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который в последнее время сотрудничал с пропагандистским российским изданием "РИА Новости Sputnik".

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Мужчина выкинулся из окна высотки. Момент его падения на видео.

Самоубийство журналиста в Москве произошло вчера вечером. 40-летний мужчина выкинулся из окна съёмной квартиры на юго-западе Москвы. Там он проживал вместе с супругой, уроженкой Австрии.

Женщина рассказала копам, что Регаладо в последнее время страдал от затяжной депрессии. Через 5 дней, 19 января, ему должен был исполниться 41 год. О намерениях уйти из жизни он никому не рассказывал, предсмертную записку не оставил.

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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. Причины трагедии выясняются.

Напомним, в Луцке из окна 7 этажа выпали две 15-летние девочки. Одна школьница погибла, вторую сейчас пытаются спасти медики реанимационного отделения местной больницы.

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