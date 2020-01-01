Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крушение самолета МАУ: в Иране прошла встреча представителей трех стран

Комментариев: 0
Чиновники Ирана, Украины и Канады встретились в рамках расследования сбития авиалайнера.
Место крушения самолета
Место крушения самолета

В Тегеране прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады, которые участвуют в расследовании крушения украинского самолета в Иране. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал.

Отмечается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Сегодня президент Ирана заявил, что власти создадут специальный суд для расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, Канада, встреча, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь