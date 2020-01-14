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В Пакистане и Индии при сходе лавин погибли 67 человек

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Лавины сошли в долине Нилум после проливных дождей. Полностью разрушены 45 домов. Много людей пропали без вести.
В Кашмире выпало много снега
В Кашмире выпало много снега

По меньшей мере 67 человек погибли и 42 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Свободный Кашмир – территории, которую контролирует Пакистан, а также в части Кашмира, который нахоится под контролем Индии. Об этом сообщает Al Arabiya во вторник, 14 января.

Отмечается, что лавины сошли в долине Нилум после проливных дождей. Полностью разрушены 45 домов.

Вместе с этим много людей пропали без вести, поэтому количество жертв может увеличиться.

Ранее в Афганистане 16 человек погибли при обрушении крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя.

Также сообщалось, что в регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин.

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Теги: Индия-Пакистан, Пакистан, Индия, лавина, погибли, пострадавшие, Кашмир, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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