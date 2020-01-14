Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полицейский снял, как его сбивает поезд

Комментариев: 0
Мужчина расследовал ограбление рядом с железной дорогой и преследовал злоумышленника.

В США камера на теле полицейского сняла момент, когда копа сбивает поезд. Об этом сообщает CNN.

На кадрах видно, округленную картинку от камеры. Полицейский идет возле железнодорожных путей и внезапно его сбивает поезд.

Оказалось, что полицейский прибыл на вызов о краже со взломом рядом с железнодорожными путями. Коп начал осматривать территорию и заметил возле железной дороги мужчину, несшего телевизор.



Правоохранитель связался с диспетчером и немного отошел от путей дороги, чего оказалось недостаточно. Мимо проносящийся поезд задел правоохранителя.

Мужчина получил несколько переломов и был госпитализирован в больницу штата Джорджия. Он находится в стабильном состоянии.

Накануне сообщалось, что обезглавленному мужчине "сообщили" об открытии уголовного дела. Также Корреспондент писал о том, что монах согрешил и умер от удара током.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ДТП, Поезд, видео, камера, инцидент, полицейский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь