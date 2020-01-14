Полицейский снял, как его сбивает поезд
В США камера на теле полицейского сняла момент, когда копа сбивает поезд. Об этом сообщает CNN.
На кадрах видно, округленную картинку от камеры. Полицейский идет возле железнодорожных путей и внезапно его сбивает поезд.
Оказалось, что полицейский прибыл на вызов о краже со взломом рядом с железнодорожными путями. Коп начал осматривать территорию и заметил возле железной дороги мужчину, несшего телевизор.
Правоохранитель связался с диспетчером и немного отошел от путей дороги, чего оказалось недостаточно. Мимо проносящийся поезд задел правоохранителя.
Мужчина получил несколько переломов и был госпитализирован в больницу штата Джорджия. Он находится в стабильном состоянии.
Накануне сообщалось, что обезглавленному мужчине "сообщили" об открытии уголовного дела. Также Корреспондент писал о том, что монах согрешил и умер от удара током.
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