Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Австралийские власти убили 5 тысяч верблюдов

Комментариев: 1
Животных пришлось отстреливать из-за налетов на местные общины и загрязнение воды.
Австралийские власти убили 5 тысяч верблюдов

Власти Австралии приняли решение убить пять тысяч верблюдов. Об этом пишет телеканал Fox 13.

В штате Южная Австралия огромные стада верблюдов из-за засухи и высоких температур устраивают налеты на сельские общины. Животные уничтожают запасы пищи и воды для местных жителей.

Слабые животные погибают в водоемах и загрязняют воду, усложняя жизнь местным жителям. Власти отметили, что они должны в первую очередь защищать запасы воды, стариков и детей.

Верблюды появились в Австралии в середине XIX века во время исследования континента. Сейчас в австралийских пустынях их более миллиона. Верблюдов считают вредителями, угрожающими местной флоре и загрязняющими водоемы.

Ранее сообщалось, что под Киевом в частном зоопарке морили голодом животных. Также Корреспондент писал о том, что в Австралии вдвое ухудшили оценку числа погибших в пожарах животных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, животные, верблюды, убийство, верблюд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Котофунтик    14.01.2020, 15:40
Оценка:  0
Котофунтик
Сначала аборигенов уничтожали.Потом им кролики мешали.То кенгуру.Теперь верблюды...Вот им природа пожарами и отомстила.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь