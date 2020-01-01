Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль опубликовал видео, как танцуют Путин и Буш

Комментариев: 0
Политики танцуют под русскую народную Сударыня-барыня. Запись - архивная, снятая в апреле 2008 года.

Пресс-служба президента России опубликовала архивное видео, на котором Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-младший танцуют под песню Сударыня-барыня. Запись появилась на сайте Кремля.

Видео, по информации пресс-службы, снято во время встречи лидеров двух стран в апреле 2008 года. Это был последний визит американского президента в Россию - в ноябре того же года Барак Обама был избран 44-м президентом США. 

На опубликованных кадрах Путин танцует в хороводе на сцене, а американский лидер - в парной пляске с одной из участниц танцевального коллектива в национальном костюме.

Ролик опубликован в рамках проекта, посвященного 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России. 

Напомним, сеть обсуждала, как Джордж Буш танцевал на панихиде в Далласе. Бывший президент улыбался и приплясывал в такт музыке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Джордж Буш, Путин, видео, танец, Кремль, Владимир Путин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь