Кремль опубликовал видео, как танцуют Путин и Буш

Политики танцуют под русскую народную Сударыня-барыня. Запись - архивная, снятая в апреле 2008 года.

Пресс-служба президента России опубликовала архивное видео, на котором Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-младший танцуют под песню Сударыня-барыня. Запись появилась на сайте Кремля.

Видео, по информации пресс-службы, снято во время встречи лидеров двух стран в апреле 2008 года. Это был последний визит американского президента в Россию - в ноябре того же года Барак Обама был избран 44-м президентом США.

На опубликованных кадрах Путин танцует в хороводе на сцене, а американский лидер - в парной пляске с одной из участниц танцевального коллектива в национальном костюме.

Ролик опубликован в рамках проекта, посвященного 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России.

Напомним, сеть обсуждала, как Джордж Буш танцевал на панихиде в Далласе. Бывший президент улыбался и приплясывал в такт музыке.

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