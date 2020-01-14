Пожары в Австралии: дым после оборота вокруг планеты вернется на материк

Австралийский смог уже зафиксировали над Южной Америкой. На данный момент он, преодолев половину пути, приближается к материку с противоположной стороны.

В NASA предупредили, что дым от лесных пожаров Австралии, совершив полный круг вокруг Земли, вновь накроет материк. Об этом в среду, 14 января, сообщает CNN.

Отмечается, что сотрудники аэрокосмического агентства США проанализировали данные со спутников, полученные с середины декабря 2019 года. В результате выяснилось, что дым от лесных пожаров в Австралии "преодолел" половину пути назад к материку. При этом последствия разгула стихии на себе почувствовали также другие страны и территории.

Больше других пострадала Новая Зеландия, которая находится рядом с Австралией. Дым от лесных пожаров "принес" в эту страну не только эффектные красные закаты, но и укрыл пеплом снежные вершины.

Как пояснили в NASA, подобный смог поднимается на высоту до 10 километров и с движением воздушных масс может преодолевать тысячи километров.

Кроме того, повышение содержания опасных частиц, возникающее при пожарах, было зафиксировано в воздухе над Южной Америкой.

A fleet of NASA satellites working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ — NASA Goddard (@NASAGoddard) January 9, 2020

В настоящий момент дым движется обратно к Австралии.

Ожидается, что он вернется обратно на материк к началу февраля.

Тем временем, АВС сообщает, что загрязнение пожарами воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня.

Из-за чрезвычайного уровня загрязнения не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей.

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Также Корреспондент писал о том, что в Австралии вдвое ухудшили оценку числа погибших в пожарах животных.

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