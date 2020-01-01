В Египте разбился истребитель

Над Синайским полуостровом в ходе учебного полета разбился самолет ВВС, погиб пилот, сообщают СМИ.

В Египте во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает Al Youm As Sabi.

"В ходе учебного полета разбился самолет ВВС, пилот погиб", - сказал он.

Причины произошедшего выясняются. Тип самолета не указывается.

Напомним, в конце декабря в Хабаровском крае России разбился новейший истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться.

В Пакистане разбился истребитель с двумя пилотами

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