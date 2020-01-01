Протесты в Иране из-за МАУ: задержаны 30 человек

Протестующие требуют отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Против недовольных полицейские применяют жесткие меры.

В Иране на акциях протеста, которые проходят в Тегеране в связи с авиакатастрофой МАУ, задержали 30 человек, пишет во вторник, 14 января, Reuters.

Протесты связаны с требованием отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Правоохранители применили против демонстрантов дубинки, электрошокеры, а также были слышны звуки выстрелов.

Однако в иранской полиции отрицают применение оружия. Власти уверяют, что проявляет терпимость к "законным протестам".

Протесты вспыхнули после признания Ирана, что их военные сбили самолет МАУ. Акции распространились по всей стране, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Напомним, размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ возле Тегерана будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

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