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Протесты в Иране из-за МАУ: задержаны 30 человек

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Протестующие требуют отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Против недовольных полицейские применяют жесткие меры.
Протесты в Иране
Протесты в Иране
 
В Иране на акциях протеста, которые проходят в Тегеране в связи с авиакатастрофой МАУ, задержали  30 человек, пишет во вторник, 14 января, Reuters.
Протесты связаны с требованием отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
 
Правоохранители применили против демонстрантов дубинки, электрошокеры, а также были слышны звуки выстрелов. 
 
Однако в иранской полиции отрицают применение оружия. Власти уверяют, что проявляет терпимость к "законным протестам".
 
Протесты вспыхнули после признания Ирана, что их военные сбили самолет МАУ. Акции распространились по всей стране, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.
 
Напомним, размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ возле Тегерана будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.
 
Как известно, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, протесты, МАУ, задержание
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Источник: korrespondent.net

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