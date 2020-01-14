Названа дата начала рассмотрения импичмента Трампа

Импичмент Дональда Трампа сенаторы могут начать рассматривать в следующий вторник, 21 января.



Процедура импичмента президента США Дональда Трампа может стартовать в Сенате Конгресса уже 21 января. Об этом заявил лидер большинства Сената от республиканцев Митч Макконнелл, передает CNBC.

По словам политика, ряд подготовительных процедур могут быть проведены до конца текущей недели.

"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник, 21 января", – сказал Макконнелл.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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