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На химзаводе в Испании прогремел взрыв: есть жертвы

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Взрыв произошел на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона.
 
Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в провинции Таррагона в Каталонии, сообщает El Mundo во вторник, 14 января.
 
Жителей ближайших населенных пунктов попросили не покидать дома, а также не открывать окна и двери до установления обстоятельств инцидента.
 
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и правоохранители.
 
В Сети появилось видео взрыва на заводе, который запечатлела камера наружного наблюдения.





На химзаводе в США прогремел новый взрыв

Напомним, в октябре 2019 года на Ровенском химпредприятии произошел взрыв. В здании начался пожар из-за электрического замыкания.

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Теги: Испания, видео, взрыв, Каталония, химический завод
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Источник: korrespondent.net

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