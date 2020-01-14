На химзаводе в Испании прогремел взрыв: есть жертвы

Взрыв произошел на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона.



Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в провинции Таррагона в Каталонии, сообщает El Mundo во вторник, 14 января.

Жителей ближайших населенных пунктов попросили не покидать дома, а также не открывать окна и двери до установления обстоятельств инцидента.



В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и правоохранители.



В Сети появилось видео взрыва на заводе, который запечатлела камера наружного наблюдения.

Un muerto y seis heridos, dos de ellos cr'iticos, y un desaparecido en una explosi'on e incendio en un pol'igono petroqu'imico de Tarragona. En v'ideo, el momento de la explosi'on captado por una c'amara de seguridad https://t.co/lrxojzZkdx pic.twitter.com/wB24XAaHlO — EL PA'IS (@el_pais) January 14, 2020

На химзаводе в США прогремел новый взрыв

Напомним, в октябре 2019 года на Ровенском химпредприятии произошел взрыв. В здании начался пожар из-за электрического замыкания.

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