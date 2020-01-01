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Далай-лама раскрыл секрет, как не испытывать разочарование

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На предмет своего желания Далай-лама советует смотреть с без эмоций, которые затуманивают реальность.
Лидер тибетских буддистов Далай-лама
Лидер тибетских буддистов Далай-лама

Людям следует анализировать свои желания, поскольку это сделает их более реалистичными. Об этом выступая в индийском институте менеджмента в Бодхгае, заявил Далай–лама, передает РИА Новости.
 
Духовный лидер последователей тибетского буддизма уверен, что в таком случае люди начнут добиваться желаемого и не испытывать разочарование и гнев от несбывшихся надежд.
 
На предмет своего желания Далай-лама советует смотреть с разных сторон, без эмоций, которые затуманивают реальность. Вначале следует успокоить свой ум, а потом анализировать, пояснил он.
 
"Наш ум находится под значительным влиянием неведения. Некоторые наши ожидания реалистичны, другие – не соответствуют действительности. Поэтому необходимо анализировать, когда нужно чего-то добиться", – подчеркнул Далай-лама.

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Теги: психология, Далай-Лама, разочарование, желание
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Источник: korrespondent.net

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