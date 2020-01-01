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Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II на семейном совете – СМИ

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Ожидалось, что оставшаяся в Канаде с восьмимесячным сыном Маркл присоединится к переговорам по телефону.
Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл
Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл
Getty Images


Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете королевской семьи, сообщает Evening Standard.

Ожидалось, что находящаяся в Канаде Маркл присоединится к переговорам по телефону. Однако, по словам источника издания, она и принц Гарри пришли к выводу, что в участии Маркл в семейном совете нет необходимости.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

13 январяЕлизавета II созвала семейный "антикризисный" совет, чтобы обдумать решение принца Гарри и Меган Маркл. По итогам британская королева поддержала решение внука.

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Теги: королевская семья Британии, Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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