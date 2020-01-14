Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде

Дело касается публикации письма Меган Маркл британским таблоидом The Mail on Sunday.



Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл заявил о готовности выступить в суде и дать показания против своей дочери, сообщает Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл заявил о готовности выступить в суде и дать показания против своей дочери, сообщает The Daily Telegraph

Речь идет о рассмотрении дела о публикации письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday.

Отмечается, что Томас своими показаниями поможет этому СМИ выстроить свою защиту.

В документах, которые уже поданы в Высокий суд Лондона, обозначаются ухудшающиеся отношения отца и дочери в то время, когда произошла свадьба Маркл с принцем Гарри.

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