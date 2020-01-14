Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде
Дело касается публикации письма Меган Маркл британским таблоидом The Mail on Sunday.
Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл заявил о готовности выступить в суде и дать показания против своей дочери, сообщает The Daily Telegraph.
Речь идет о рассмотрении дела о публикации письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday.
Отмечается, что Томас своими показаниями поможет этому СМИ выстроить свою защиту.
В документах, которые уже поданы в Высокий суд Лондона, обозначаются ухудшающиеся отношения отца и дочери в то время, когда произошла свадьба Маркл с принцем Гарри.
Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе.
"Грехопадение" Гарри и Меган. Что решила Елизавета
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
"Грехопадение" Гарри и Меган. Что решила Елизавета
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент