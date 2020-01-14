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Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде

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Дело касается публикации письма Меган Маркл британским таблоидом The Mail on Sunday.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл заявил о готовности выступить в суде и дать показания против своей дочери, сообщает The Daily Telegraph.
 
Речь идет о рассмотрении дела о публикации письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday.
 
Отмечается, что Томас своими показаниями поможет этому СМИ выстроить свою защиту.
 
В документах, которые уже поданы в Высокий суд Лондона, обозначаются ухудшающиеся отношения отца и дочери в то время, когда произошла свадьба Маркл с принцем Гарри.
 
Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе.

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Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

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Теги: королевская семья Британии, суд, отец, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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