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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Комментариев: 1
При экстренной посадке самолета Boeing 777 в Лос-Анджелесе пилоты слили керосин на детей.


60 человек пострадали в результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в Кадахи недалеко от Лос-Анджелеса, сообщила пожарная служба округа.

Вылетевший днем 14 января в Шанхай самолет Boeing 777 был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем. Прежде, чем совершить экстренную посадку, экипаж сбросил лишнее топливо.

Сброс керосина производился как раз в тот момент, когда на улице во время перемены находились учителя и ученики сразу шести школ, пять из которых начальные.

Пострадавшие жаловались на раздражение кожи и проблемы с дыханием. Им на месте оказали медицинскую помощь.



В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

Напомним, ранее в американском штате Коннектикут на школьное бейсбольное поле упал легкомоторный самолет.

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Теги: США, самолет, топливо, видео, школа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    15.01.2020, 06:09
Оценка:  +18
СТЕКЛО_МОЙ
на Антибеса в школе сбросили бочку с гавном ...вот и вырос гавняный пядрила )))
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