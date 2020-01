В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

60 человек пострадали в результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в Кадахи недалеко от Лос-Анджелеса, сообщила пожарная служба округа.

Вылетевший днем 14 января в Шанхай самолет Boeing 777 был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем. Прежде, чем совершить экстренную посадку, экипаж сбросил лишнее топливо.

Сброс керосина производился как раз в тот момент, когда на улице во время перемены находились учителя и ученики сразу шести школ, пять из которых начальные.

Пострадавшие жаловались на раздражение кожи и проблемы с дыханием. Им на месте оказали медицинскую помощь.





BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp