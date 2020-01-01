Мужчина поджег себя у здания Европарламента
Мужчина албанского происхождения у здания Европарламента облил себя бензином, а затем поджег.
Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
Отмечается, что мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.
В момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи.
Что могло послужить причиной инцидента, пока неизвестно.
Перед Белым домом в США мужчина поджег себя
Напомним, в прошлом году сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН в Женеве.
Что могло послужить причиной инцидента, пока неизвестно.
Перед Белым домом в США мужчина поджег себя
Напомним, в прошлом году сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН в Женеве.
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