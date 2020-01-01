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Мужчина поджег себя у здания Европарламента

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Мужчина албанского происхождения у здания Европарламента облил себя бензином, а затем поджег.
В Страсбурге произошло ЧП
В Страсбурге произошло ЧП

Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
 
Отмечается, что мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.
 
В момент инцидента возле здания Европарламента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи.

Что могло послужить причиной инцидента, пока неизвестно.

Перед Белым домом в США мужчина поджег себя

Напомним, в прошлом году сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН в Женеве.

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Теги: поджог, Европарламент, Страсбург, самосожжение
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Источник: korrespondent.net

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