Мужчина поджег себя у здания Европарламента

Мужчина албанского происхождения у здания Европарламента облил себя бензином, а затем поджег.



Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.

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