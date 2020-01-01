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У Джулиани знали о слежке за Йованович - СМИ

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Переписки партнера Джулиани в мессенджере свидетельствуют, что он знал о слежке за бывшей послом США в Украине.
Партнер Джулиани знал о слежке за Йованович
Партнер Джулиани знал о слежке за Йованович
liga.net

Партнер личного адвоката Трампа Руди Джулиани бизнесмен Лев Парнас знал, что за послом США в Украине Мари Йованович следят. Об этом со ссылкой на его обнародованную переписку сообщает The New York Times в среду, 15 января.

Ранее данные из смартфона Парнаса были переданы демократам в Конгрессе. Среди раскрытых данных есть переписка Парнаса в мессенджере WhatsApp в марте 2019 года с Робертом Хайдом, который, по информации издания, был связан с лицами в Украине, ведущими слежку за Йованович.

"Они желают помочь, если вам и нам понравится цена", - написал Хайд.

Издание не уточняет, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.

Трамп назвал Джулиани "великим человеком"

Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байден и его сына Хантера.

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Теги: Импичмент Президента, США, Трамп, Дональд Трамп, Слежка, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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