Сбитый самолет МАУ: в Иране арестовали человека, снявшего видео

Мужчина снял на видео, как ракета попадает в украинский самолет. Задержанному хотят предъявить обвинения в угрозе нацбезопасности.

В Иране арестовали человека, снявшего видео со сбитым самолетом МАУ

Человека, заснявшего сбитие украинского самолета над Тегераном, арестовали иранские власти. Об этом сообщает ВВС в среду, 15 января.

"В Иране заявили об аресте человека, который снимал видео с украинским пассажирским самолетом, сбитым ракетой", - пишет издание.

Задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью.

Тем не менее, издание приводит слова иранского журналиста из Лондона, который первоначально разместил отснятый материал и теперь настаивает на том, что его источник в безопасности, и что иранские власти арестовали не того человека.

Напомним, что ранее на студенческих протестах в Тегеране из-за сбития самолета МАУ власти задержали 30 человек. Протестующие требуют отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Против недовольных полицейские применяют жесткие меры.

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