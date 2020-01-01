Китай подрывает мировую систему защиты прав человека - правозащитники

Human Rights Watch заявили, что Китай путем экономического и дипломатического давления заставляет "умолкнуть критические голоса за границей и подрывает глобальные институты".

Китай использует экономическое и дипломатическое влияние, чтобы подорвать мировую систему защиты прав человека. Об этом заявил исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот на презентации Всемирного отчета 2020 в среду, 15 января.

"Чтобы избежать критики, китайское правительство со все большей жестокостью пытается использовать свое экономическое и дипломатическое влияние, заставляя умолкнуть критические голоса за границей и подрывая глобальные институты, которые защищают права человека", - заявил Рот.

Правозащитник также заявил, что в воскресенье ему отказали во въезде в Гонконг, где он планировал представить доклад о ситуации с правами человека, в которой главное место отведено Китаю.

Human Rights Watch обвиняют администрацию Си Цзиньпина в "жесточайших притеснениях, которым Китай подвергался за последние десятилетия". В докладе также сказано о множестве ущемлений уйгурских мусульман в регионе Синьцзян.

Как сообщалось ранее, Китай уничтожает доказательства репрессий против уйгуров. Власти уничтожают все данные и документы, которые касаются так называемых "лагерей перевоспитания" для мусульманского меньшинства Китая.

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