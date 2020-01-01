В порту Махачкалы произошел пожар на танкере из Ирана

Очаг возгорания находится в каюте капитана. Судно пришвартовано на причале. Оно без груза.

В порту Махачкалы регулярно происходят инциденты с кораблями МЧС РФ

В морском торговом порту российского города Махачкала загорелся иранский танкер. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 15 января.

Пожар тушат сотрудники МЧС РФ и работники порта. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным представителя МЧС, очаг возгорания находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров, открытого горения нет, но есть задымление, угрозы распространения огня нет.

Судно пришвартовано на причале №1, по данным МЧС, оно без груза.

Напомним, минувшим летом в порту Махачкалы произошел взрыв на танкере с последующим пожаром при перекачивании нефтепродуктов. Тогда три моряка погибли и еще два пострадали.

А в ноябре на Дальнем Востоке в российском порту Находка, недалеко от Владивостока, произошел взрыв на танкере Залив Америка. Тогда также погибли три человека.

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