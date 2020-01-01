Президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбитии самолета

Роухани попросил прощения за свой "тон" и задержку объявления о том, что украинский самолет сбили иранские ВС.

Роухани также потребовал от ВС Ирана предоставить больше информации

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения, что так долго не делали объявление, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет. Об этом он сказал во время трансляции телевидения Ирана в среду, 15 января, передает ТАСС.

"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент.

Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - ред.) расследования", - сказал президент.

Напомним, что ранее на студенческих протестах в Тегеране из-за сбития самолета МАУ власти задержали 30 человек. Протестующие требуют отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Против недовольных полицейские применяют жесткие меры.

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