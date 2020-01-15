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В Лос-Анджелесе авиалайнер сбросил топливо на школьников

Комментариев: 4
Во время аварийной ситуации самолет сбросил топливо на школьные кварталы.
Момент сброса топлива самолетом
Момент сброса топлива самолетом
Скриншот

Рейс “Лос-Анджелес – Шанхай“ во время аварийной ситуации был вынужден бросить топливо над школьным кварталом, из-за инцидента пострадали более 40 человек. Об этом сообщает пожарная служба города Лос-Анджелес в Twitter

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Отмечается, что у всех пострадавших обнаружен незначительный вред здоровью, который не требует помощи медиков. Сильнее все пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 20 км от аэропорта.

Очевидцы сообщили, что услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/lacofdpio

Причиной случившегося называют проблемы с двигателем авиалайнера, из-за чего он должен был вернуться в аэропорт.

Напомним, ранее в Иране арестовали человека, снявшего видео как ракета попадает в украинский самолет. 

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Теги: США, Самолет, Топливо, Дети
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    15.01.2020, 11:08
Оценка:  -19
VSHIVANKA
И ТИШИНА.....)))
ПРЕДСТАВЛЯЮ , ЧТО БЫ ТУТ ТВОРИЛОСЬ , ЕСЛИ-БЫ ПОДОБНАЯ НОВОСТЬ БЫЛА ИЗ РОССИИ....
НО НЕРАБЫ СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРАВИЛА , О ХОЗЯЕВАХ КАК О ПОКОЙНИКАХ , ЛИБО ХОРОШО , ЛИБО НИКАК....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ....)))
alex-zol    15.01.2020, 11:21
Оценка:  -14
alex-zol
жди 18 минусов. Гомосек-модератор на смене))))))))))))))
Сержжжжжа    15.01.2020, 11:27
Оценка:  -3
Сержжжжжа
Ну у вас аварийные лайнеры сажают с полными баками - видели... Потом обгорелые трупы с полосы вывозят...
ZaPetra    15.01.2020, 11:51
Оценка:  -18
ZaPetra
Ой мля, уже весь мир видел как вы авиашоу устраиваете Скниловская трагедия 2002 года
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