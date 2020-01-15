В Лос-Анджелесе авиалайнер сбросил топливо на школьников

Во время аварийной ситуации самолет сбросил топливо на школьные кварталы.

Рейс “Лос-Анджелес – Шанхай“ во время аварийной ситуации был вынужден бросить топливо над школьным кварталом, из-за инцидента пострадали более 40 человек. Об этом сообщает пожарная служба города Лос-Анджелес в Twitter.

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Отмечается, что у всех пострадавших обнаружен незначительный вред здоровью, который не требует помощи медиков. Сильнее все пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 20 км от аэропорта.

Очевидцы сообщили, что услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах, - говорится в сообщении.

Скриншот twitter.com/lacofdpio

Причиной случившегося называют проблемы с двигателем авиалайнера, из-за чего он должен был вернуться в аэропорт.

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