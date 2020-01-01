Эксперты: Осколки ракеты застряли в креслах и кабине лайнера МАУ

В ракете ТОР очень мелкие осколки, их там больше полторы тысячи, сообщили эксперты. Некоторые застряли в обшивке кресел и кабине.

Украинские спасатели, которые накануне вернулись в Киев из Тегерана, рассказали подробности расследования на месте падения самолета МАУ, передает ТСН.

Они сообщили, что несколько дней разбирали обломки Boeing нашли осколки - неоспоримые доказательства того, что украинское судно попала ракета. Некоторые осколки застряли в обшивке пассажирских кресел.

Во время работы украинские эксперты заметили, что нет ни одного фрагмента нижней части фюзеляжа, а также отсутствует кабина. На требование иранцы таки откуда-то привезли недостающие останки самолета, а в них десятки маленьких пятнышек от осколков ракеты.

"Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет упал от ракеты. Сразу приехали представители иранской стороны. Около 10 машин. Утром должны были дать окончательный вердикт наш, но иранская сторона утром сама признала ракету",- рассказал один из руководителей группы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

В ракете ТОР осколки мелкие, но их там больше полторы тысячи. Некоторые застряли в обшивке кресел. К слову, специалисты до сих пор не могут найти часть пассажирских кресел. Также до сих пор не существует нижней части самолета.

На месте аварии украинцы нашли сожженный ноутбук, в котором также могут быть обломки ракеты. Неожиданная находка - это планшет кого-то из членов экипажу. Он до сих пор работает, но его владелец уже никогда его не разблокирует. Часть экспертов, в частности специалисты по ДНК-анализа продолжают работать в Тегеране. Именно они должны забрать тела погибших украинцев домой. Следователи хотят знать все о сбитом самолете, о каждую секунду полета, о каждое сказанное слово экипажем.

"Сейчас решается вопрос доставки "черных ящиков" на территорию Украины. 15 января приезжает председатель авиационной власти Ирана, и 20 числа начнется расшифровка "черных ящиков". Также остались представители ДНК-анализа, которые работают над идентификацией останков тел. Поставлена задача президента Ирана, чтобы к 19 числа все останки передать", - рассказал Рувин.

Следует отметить, что украинские эксперты вместе со спасателями еще двое суток назад отправились из Тегерана. Автобусами в сопровождении дипломатов их доставили к азербайджанскому границы, затем к столице Баку, а уже оттуда самолетом через Батуми и Одессу они прилетели в Киев. На военной площадке спасателей встретил глава службы по чрезвычайным ситуациям и лично секретарь Совета Нацбезопасности и обороны.

"Мы очень быстро благодаря вам разобрались с такой сложной ситуацией. Это очень важно прежде всего для нашей страны, для наших граждан. Искренне благодарю от президента всех украинцев за то, что вы сделали", - говорит Алексей Данилов.

Накануне глава МАУ Евгений Дыхне заявил, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину.

Ранее в Иране утверждали, что передадут черный ящик для расшифровки во Францию. В то же время, во французском Бюро по расследованию авиакатастроф опровергли эту информацию.

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