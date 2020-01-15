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Многодетная мать умерла из-за "чипсовой" диеты

Комментариев: 2
Женщина никогда не ела овощей, отдавая предпочтение фастфуду, чипсам и наггетсам. Она умерла от недоедания.
Многодетная мать умерла из-за "чипсовой" диеты
АР

В английском городе Уинчестер мать двоих детей умерла от "чипсовой" диеты. Об этом пишет издание Daily Mail.

Шарлотта Брод с самого детства предпочитала есть чипсы, куриные наггетсы, крекеры и другой фастфуд. При этом женщина практически никогда не ела овощей. Такой рацион объясняется расстройством избирательного питания.

Родители девочки пытались бороться с недугом, но их попытки оказались неудачными. Даже во время беременностей Брод употребляла только чипсы и газированные напитки.

Британка обращалась в больницу, но врачи не смогли ей помочь. Во время визита к специалистам в 2019 году, те сказали, что женщина умрет, если не изменит рацион.

Когда Брод стало совсем плохо, возлюбленный уговорил ее на лечение. Женщина скончалась спустя три недели в возрасте 32 лет от недоедания.

Ранее сообщалось, что британский подросток ослеп и оглох из-за "чипсовой диеты". Также Корреспондент писал о том, что женщина закормила дочь сухим молоком до смерти.

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Теги: смерть, голод, Мать, инцидент, Англия, чипсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Swenson    15.01.2020, 11:32
Оценка:  0
Swenson
Двое детей у нас - уже многодетная мать ?
Сливной_Бачок    15.01.2020, 11:20
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Всегда поражает в таких историях, что люди с психическими отклонениями обязательно имеют потомство. А успешные, умные и образованные пополняют ряды childfree.
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