МН17: В Европарламенте призывают Россию брать пример с Ирана

Иран довольно быстро признал свою вину за сбитый самолет, РФ отказывается признавать свою вину за МН17 до сих пор.

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Российская Федерация должна по примеру Ирана взять на себя ответственность за уничтожение самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Об этом заявив в комментарии “Радіо Свобода“ депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.

Мы сейчас наблюдаем за уникальной ситуацией, когда Иран опережает Россию в своем признании ответственности. Россия должна взять на себя ответственность за сбивание МН17, но она до сих пор этого не сделала. Доказательная база идентична, но Россия отказывается признать свою вину, - заявил евродепутат.

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Как отмечает издание, до сих пор евродепутаты позволяли себе такие высказывания только в кулуарах и не под запись. Теперь же в Европе откровенно осуждают Россию и сравнивают реакции Тегерана и Москвы на сбитый самолет.

Власти Ирана признали свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии, - заявил депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.

Напомним, президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбитии самолета. Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

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