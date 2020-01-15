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МН17: В Европарламенте призывают Россию брать пример с Ирана

Комментариев: 7
Иран довольно быстро признал свою вину за сбитый самолет, РФ отказывается признавать свою вину за МН17 до сих пор.
Обломки сбитого в Иране лайнера МАУ
Обломки сбитого в Иране лайнера МАУ
ГСЧС Украины

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Российская Федерация должна по примеру Ирана взять на себя ответственность за уничтожение самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Об этом заявив в комментарии “Радіо Свобода“ депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.

Мы сейчас наблюдаем за уникальной ситуацией, когда Иран опережает Россию в своем признании ответственности. Россия должна взять на себя ответственность за сбивание МН17, но она до сих пор этого не сделала. Доказательная база идентична, но Россия отказывается признать свою вину, - заявил евродепутат.

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Как отмечает издание, до сих пор евродепутаты позволяли себе такие высказывания только в кулуарах и не под запись. Теперь же в Европе откровенно осуждают Россию и сравнивают реакции Тегерана и Москвы на сбитый самолет.

Власти Ирана признали свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии, - заявил депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.

Напомним, президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбитии самолета. Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

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Теги: Россия, Иран, Европарламент, евродепутат, МН17, авиакатастрофа
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Комментариев (7)
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Lyonya-Space    15.01.2020, 12:21
Оценка:  +19
Lyonya-Space
Пока Пукин у власти и жив - них они не признаются.
Путин-Xyйло    15.01.2020, 12:12
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Признаваться - не скрепно!
ВыВсеВрете+    15.01.2020, 12:21
Оценка:  -21
ВыВсеВрете+
Срань шароварная! Надо было, твоей маме задавить тебя при рождение, сввоими ляжками. Мир стал бы добрее, без теябя.
Lyonya-Space    15.01.2020, 12:21
Оценка:  +19
Lyonya-Space
Пшло нах с сайта, ватное отродье!
xapi3mat    15.01.2020, 12:05
Оценка:  +21
xapi3mat
Этим хоть в морду сцы! Ан нет! это не мы - это не мы!
ВыВсеВрете+    15.01.2020, 12:12
Оценка:  -21
ВыВсеВрете+
Пусть они сначала призовут США и хохлосрань брать пример с Ирана.
Которые сбили Иранский и Российский пассажирские самолеты и до сих пор не признались в этом.
Путин-Xyйло    15.01.2020, 12:13
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Кацапский дятел.
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