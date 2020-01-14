Опубликована переписка человека Джулиани с окружением Зеленского
В США обнародовали переписку приближенного к адвокату президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом высокопоставленных чиновников Украины. Скрины переписки были опубликованы на портале комитета по вопросам разведки Палаты представителей США.
Читай также: У Джулиани знали о слежке за Йованович - СМИ
Парнас вел переговоры в WhatsApp с главой МВД Арсеном Аваковым, руководителем СБУ Иваном Бакановым и первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.
В мае 2019 Парнас просил Баканова организовать переговоры Зеленского с Джулиани.
“Иван, добрый день. Нам нужно сделать этот звонок. Если вы сейчас в отпуске, соедините кого-то кто находится рядом с президентом Влаимиром, кто сможет перезвонить мне на мой номер и я соединю с Джулиани“, - писал Парнас.
Читай также: Джулиани заявил, что готов дать показания в Сенате по делу об импичменте
Парнас представился “другом Джулиани“ во время разговоря с помощником Зеленского Шефиром, и также просил перезвонить ему.
Также Парнас несколько раз связывался с главой МВД Арсном Аваковым и договаривался с ним о встрече 15 апреля.
Напомним, постоянный Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал показания партнера Джулиани Льва Парнаса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.