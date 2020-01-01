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На восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет

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При пожарах погибли 28 человек и более полумиллиарда животных. Разрушено две тысячи домов, а ущерб местной экосистеме трудно оценить.
Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров
Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

После масштабных лесных пожаров Австралия будет восстанавливаться не менее сотни лет. Об этом сообщает The Sun в среду, 15 января.

Из-за пожаров уже погибли 28 человек. Разрушено более 2 тысяч домов и погибли множество животных. Шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Несмотря на дожди, которые шли в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Напомним, что ранее масштабные пожары в Австралии показали с борта МКС. На снимках видны огромные облака дыма, которые образовались из-за горящих лесов Австралии.

Пожары в Австралии: на восстановление природы выделят $50 млн

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Теги: Австралия, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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