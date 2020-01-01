На восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет

При пожарах погибли 28 человек и более полумиллиарда животных. Разрушено две тысячи домов, а ущерб местной экосистеме трудно оценить.

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

После масштабных лесных пожаров Австралия будет восстанавливаться не менее сотни лет. Об этом сообщает The Sun в среду, 15 января.

Из-за пожаров уже погибли 28 человек. Разрушено более 2 тысяч домов и погибли множество животных. Шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Несмотря на дожди, которые шли в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Напомним, что ранее масштабные пожары в Австралии показали с борта МКС. На снимках видны огромные облака дыма, которые образовались из-за горящих лесов Австралии.

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