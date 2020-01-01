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Армия Хафтара нанесла ракетный удар по Триполи

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Боевые действия возобновились после неудачных мирных переговоров в Москве. В конце недели в Берлине пройдет конференция по ливийскому конфликту.
Удар нанесен по южным районам города
Удар нанесен по южным районам города

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара после провала мирных переговоров в Москве нанесла ракетный удар по южным районам Триполи, сообщило в среду, 15 января, агентство Анадолу со ссылкой на пресс-секретаря правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, "в регионе дислоцированы наемники Хафтара, а беспилотники армии Объединенных Арабских Эмиратов совершают полеты в небе над Триполи".

Пресс-секретарь также призвал местных жителей, покинувших регион из-за обстрелов, не возвращаться до полного прекращения боев.

Ранее Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня на западе страны. Накануне СМИ сообщили, что армия Хафтара готовит наступление на Триполи.

Как известно, на 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

 

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Теги: Ливия, Триполи, Гражданская война в Ливии
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Источник: korrespondent.net

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