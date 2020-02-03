Для спасения биоразнообразия на планете осталось 10 лет - ООН

ООН назвала 20 основных целей на следующую декаду, чтобы защитить окружающую среду и биоразнообразие.

В ООН перечислили 20 целей по сохранению окружающей среды Getty Images

У человечества есть одно десятилетие для сокращения вредных отходы наполовину и предоставления защищенного статуса трети земной поверхности. Об этом свидетельствует отчет Конвенции ООН по биоразнообразию, опубликованный в среду, 15 января.

В плане названы 20 целей по сохранению дикой природы Земли на следующие 10 лет.

Среди целей перечислены сокращение загрязнения окружающей среды биоцидами, пластиковыми отходами и чрезмерным потреблением на 50%, предоставление не менее 30% земной поверхности статуса защищенной территории, внедрение технологий устойчивого развития в бизнес и поведение людей.

План должен быть одобрен в октябре 2020 года на саммите ООН по биоразнообразию, он пройдет в Китае.

Напомним, что ранее в Нидерландах экологи добились закрытия последней угольной электростанции. Остановить работу электростанции пришлось в связи с решением суда, который удовлетворил иск организации по защите климата.

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