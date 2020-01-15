Янукович построил в Сочи "новое Межигорье"

Землю под особняком оформили как сельхозучасток.

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Бывший президент Украины Виктор Янукович построил в российском Сочи “новое Межигорье“, чем вызвал недовольство у местных жителей. Причем участок под строительство сожительница экс-президента отсудила у местных властей, пишет “Страна“.

Недавно в общественный доступ попало решение суда позапрошлогодней давности, в котором сожительнице Януковича - Любовь Полежай, вернувшая себе девичью фамилию Садыкова - суд Сочи передал земельный участок в Хостинском районе города, где по сообщениям российских СМИ расположен особняк Виктора Януковича.

Решение суда касается земельного участка в Песочном переулке поселка Прогресс.

Местность, где расположен участок google.com.ua/maps/

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Сообщается, что гражданка Садыкова (Полежай) через суд пыталась согласовать схему расположения земельного участка на кадастровом плане. Площадь участка 22 179 кв.м.

Садыкова хотела оформить землю под сельскохозяйственное использование, но сочинские власти ей в этом отказали, поскольку эта местность выделена городом под дома усадебного типа, а не сельхзедеятельность. Кроме того, участок частично расположен в зоне, где строят и реконструируют местную электрическую сеть.

В итоге суд удовлетворил иск Садыковой.

Примечательно, что к тому времени сам дом уже был построен. Российские СМИ даже публиковали фото “нового Межигорья“, которое действительно напоминает “хонку“ в настоящем Межигорье.

"Новое Межигорье" в Сочи strana.ua

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Местные жители утверждают, что дом построил именно Янукович, и сильно возмущаются тому, что экс-президент Украины лишил их воды. Экс-президент откачал для себя всю воду и в квартирах домов, которые расположены по соседству, с водой теперь перебои. На форумах также полно недовольных тем, что президентские хоромы столь явно доминируют над окружающим пространством.

strana.ua

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Место считается престижным – это склоны горы Благодать, откуда видно Черное море и горы Главного Кавказского хребта.

В сети также появлялись фото внутренних работ в доме экс-президента. Будущую роскошь было видно уже на стадии отделки.

Фото выложил в соцсетях один из рабочих vk.com/Андрей Ганшин

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Что же касается причин, почему Любовь Садыкова хотела оформить землю под домом Януковича именно как сельхозучасток, то здесь нет ничего загадочного. Сожительница беглого экс-президента владеет собственным крестьянско-фермерским хозяйством в Краснодарском крае, в который входит и город Сочи. Профиль ее работы – выращивание трюфелей и производство спермы буйволов, которая нужна для последующего осеменения скота.

Помимо прочего, она выращивает рис, овощи, бахчевые, виноград, тропические культуры, орехи, кустарники и разводит крупный рогатый скот.

Напомним, Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича. Появились новые детали дела.

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