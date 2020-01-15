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Путин заявил о разработке уникального оружия

Комментариев: 6
Другим ведущим государствам еще только предстоит создать такое оружие, которое есть у РФ, заявил российский президент.
Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
EРA/UPG

Президент России Владимир Путин сообщил о разработке ракетного оружия нового поколения, передает Интерфакс в среду, 15 января.

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Он отметил, что не ставит целью угрозы кому либо, а всего лишь заботится об укреплении обороноспособности РФ.

“Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме“, - сказал Путин в послании Федеральному Собранию РФ.

По словам президента, хотя обороноспособность страны сейчас основательно укреплена, “нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений“. “Но сегодня мы так и делаем“, - сказал Путин.

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Глава государства отметил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и времена СССР, Россия никого не догоняет в этой области, а идет впереди всего мира. По словам Путина, другим ведущим государствам еще только предстоит создать оружие, которое есть у РФ.

Ранее сообщалось, что украинские оружейники создали высокоточный снаряд. Украинские оружейники заявили о готовности выпускать артиллерийский снаряд Цветник, в котором теперь не будет российских деталей.

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Теги: Путин, оружие, разработки, Владимир Путин, разработка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Глод    15.01.2020, 15:07
Оценка:  +23
Глод
Уникальнее, чем в мультике про Посейдона, Пересвета и Буревестника?
Кайдаш    15.01.2020, 15:00
Оценка:  +23
Кайдаш
“Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю." - це він нам розповідає??
BROKER666    15.01.2020, 15:00
Оценка:  +23
BROKER666
а мультик покажет?
Serg2176    15.01.2020, 14:51
Оценка:  +25
Serg2176
шо? опять!?
Зорян_и_Шкиряк    15.01.2020, 14:48
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
А можно как-то вместо оружия разработать какой-нибудь мало-мальски реальный способ улучшения жизни народов России и отучить российское чиновничество от взяток и воровства?
Krekk    15.01.2020, 14:53
Оценка:  -6
Krekk
На сколько я понял, в Украине этот вопрос давно решен и можно с удовлетворением губошлепить на соседа?!)
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