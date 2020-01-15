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В Москве-Сити неизвестный захватил заложника

Комментариев: 1
Причины и обстоятельства выясняются.
Москва-Сити является крупнейшим деловым центром столицы РФ
Москва-Сити является крупнейшим деловым центром столицы РФ
wikipedia.org

Вооруженный ножом мужчина в деловом центре Москва-Сити захватил в заложники женщину, которая работала консультантом по инвестициям. По информации Интерфакса, правоохранители освободили заложницу. 

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В результате происшествия пострадавших нет. По предварительной информации, нападавший инвестировал собственные средства в финансовую пирамиду. Таким образом мужчина попытался вернуть деньги. 

“Сегодня на службу 02 поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку“, - говорится в сообщении. 

В это же время по информации Телеграм-канала Life Shot, 36-летний нападавший родом из Беларуси.

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“Устроивший захват заложника в Москва-сити проиграл много денег на бирже. Пришёл “возвращать баблишко“ с ножом. Пробрался на 13-ый этаж, связал одного из сотрудников... Но потом его взяли силовики“ - говорится в сообщении.

Ранее появилось видео захвата заложницы в Харькове

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Теги: москва сити, заложник
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Комментариев (1)
Николай510    15.01.2020, 15:17
Оценка:  -16
Николай510
!Уж сколько раз твердили миру! ..." не играйтесь в "пирамиды"!
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