В Москве-Сити неизвестный захватил заложника

Причины и обстоятельства выясняются.

Вооруженный ножом мужчина в деловом центре Москва-Сити захватил в заложники женщину, которая работала консультантом по инвестициям. По информации Интерфакса, правоохранители освободили заложницу.

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В результате происшествия пострадавших нет. По предварительной информации, нападавший инвестировал собственные средства в финансовую пирамиду. Таким образом мужчина попытался вернуть деньги.

“Сегодня на службу 02 поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку“, - говорится в сообщении.

В это же время по информации Телеграм-канала Life Shot, 36-летний нападавший родом из Беларуси.

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“Устроивший захват заложника в Москва-сити проиграл много денег на бирже. Пришёл “возвращать баблишко“ с ножом. Пробрался на 13-ый этаж, связал одного из сотрудников... Но потом его взяли силовики“ - говорится в сообщении.

Ранее появилось видео захвата заложницы в Харькове.

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