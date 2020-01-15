Медведев уходит в отставку с поста премьер-министра РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и правительство России подали в отставку.

Правительство Российской Федерации подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции РФ. Об этом сообщили российские СМИ.

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Президент России Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства России.

Также Путин заявил о создании должности заместителя главы Совбеза РФ, на которую будет назначен Медведев.

Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку - сказал Медведев.

Как сообщается, заявление об отставке Медведев сделал на встрече Путина с российским кабинетом министров. По его словам, изменения в Конституцию, ранее анонсированные президентом России, “внесут существенные изменения в баланс власти“.

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Напомним, ранее Путин заявил, что после распада СССР у России остались прежние амбиции.

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