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Медведев уходит в отставку с поста премьер-министра РФ

Комментариев: 7
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и правительство России подали в отставку.
Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
EPA/UPG

Правительство Российской Федерации подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции РФ. Об этом сообщили российские СМИ. 

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Президент России Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства России.

Также Путин заявил о создании должности заместителя главы Совбеза РФ, на которую будет назначен Медведев.

Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку - сказал Медведев.

Как сообщается, заявление об отставке Медведев сделал на встрече Путина с российским кабинетом министров. По его словам, изменения в Конституцию, ранее анонсированные президентом России, “внесут существенные изменения в баланс власти“. 

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Напомним, ранее Путин заявил, что после распада СССР у России остались прежние амбиции.

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Теги: Россия, Медведев, Отставка
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Комментариев (7)
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Путин-Xyйло    15.01.2020, 16:39
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
"Царя батюшки цепной медведь"
Carelessangel    15.01.2020, 16:36
Оценка:  +21
Carelessangel
медведЁ идет на Х У Й
BROKER666    15.01.2020, 16:36
Оценка:  +20
BROKER666
ротенберги решили поменять правила внешне-политических игр? может и нового царька назначат?
Coюзник    15.01.2020, 16:33
Оценка:  +20
Coюзник
И такой Лещенко выходит:
"До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес."
WTF2wtf    15.01.2020, 16:21
Оценка:  +26
WTF2wtf
Да насрать на эти перетасовки шестерок одного упоротого полуцарька ... ничего не меняется, просто шоу для массовки
КимЧенПых    15.01.2020, 16:11
Оценка:  +1
КимЧенПых
Медведу нет места при монархии. ну разве что в царском свинарнике надзирателем.
Makcим    15.01.2020, 16:09
Оценка:  +20
Makcим
Хахаха Совбез русо федерастов.
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