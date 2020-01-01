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В Ватикане женщину впервые назначили на высокий пост

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Франческа Ди Джованни – специалист по административно-юридическим вопросам. Она почти 30 лет работает в Ватикане.
Франческе Ди Джованни 66 лет
Франческе Ди Джованни 66 лет
Радио Ватикана

Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни. Женщина впервые заняла такой высокий пост в Госсекретариате (правительстве) Ватикана, сообщает Радио Ватикана в среду, 15 января.

Франческе Ди Джованни 66 лет. Она – специалист по административно-юридическим вопросам и почти 30 лет работает в Ватикане. С 1993 года она была сотрудницей секретариата, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

"Таким образом, Отдел Государственного Секретариата Святого Престола в делах отношений с государствами, который возглавляет Секретарь архиепископ Пол Ричард Галлагер, теперь будет иметь двух заместителей: Франческа Ди Джованни, которая будет отвечать за многостороннюю сферу, присоединится к монсеньору Мирославу Ваховскому, который будет заниматься вопросами двусторонней дипломатии", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на Новый год Папа Римский Франциск не сдержался и ударил женщину по руке. Видеозапись инцидента широко разошлась в соцсетях. Позже понтифик извинился за этот инцидент.

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Теги: Ватикан, женщина, Папа Римский, назначение, Папа Римский Франциск I
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Источник: korrespondent.net

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