Правительство РФ уходит в отставку

Причиной стало послание Путина, в котором тот предложил внести изменения в конституцию, в связи с чем меняется баланс органов власти.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом Медведев сообщил во время встречи с президентом Владимиром Путиным в среду, 15 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной стало послание Путина, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

По данным российских СМИ, Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Он также пообещал в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

В среду Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором заявил о необходимости обеспечить обновление власти в России. По его словам, нужно создать прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет систему.

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Также, в ходе послания, он заявил о разработке уникального оружия нового поколения.

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