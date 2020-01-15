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Путин назначит Медведева на новую должность

Комментариев: 3
Российский президент планирует ввести пост заместителя председателя Совета безопасности, на который назначить Медведева.
Правительство Медведева ушло в отставку
Правительство Медведева ушло в отставку

Президент России Владимир Путин намерен ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС в среду, 15 января.

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", - добавил российский президент.

Перед этим стало известно, что правительство России во главе с Медведевым подало в отставку.

 

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Теги: Россия, Путин, Медведев, правительство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    15.01.2020, 16:44
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Раньше медвед был на привязи, теперь на цепь посадят?
BROKER666    15.01.2020, 16:33
Оценка:  +19
BROKER666
два дыбила - это сила
Sancho-s    15.01.2020, 16:23
Оценка:  +17
Sancho-s
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