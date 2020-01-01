Взрыв на заводе в Каталонии: число жертв возросло

Погибшего рабочего нашли под обломками внутри здания завода. Он считался пропавшим без вести.

Возросло количество жертв от взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии, где пострадали восемь человек и один человек погиб, пишет в среду, 15 января, La Vanguardia.

Так, было найдено тело еще одной жертвы. Погибшего рабочего нашли под обломками внутри завода. Он считался пропавшим без вести после взрыва у города Таррагона, который произошел в ночь на вторник.

Тело первой жертвы взрыва нашли в доме в двух километрах от эпицентра событий. В результате ударной волны обрушился дом, который похоронил под собой жителя.

Завод компании IQOXE, где произошло ЧП - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Напомним, в ночь на 14 января на нефтехимическом заводе компании IQOXE в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв.

Ранее в американском городе Уичито, штат Канзас, на авиастроительном заводе Beechcraft произошел взрыв.

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