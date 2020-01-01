Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв на заводе в Каталонии: число жертв возросло

Комментариев: 0
Погибшего рабочего нашли под обломками внутри здания завода. Он считался пропавшим без вести.
Взрыв произошел в ночь на вторник
Взрыв произошел в ночь на вторник
twitter.com/David87F1
 
Возросло количество жертв от взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии, где пострадали восемь человек и один человек погиб, пишет в среду, 15 января, La Vanguardia.
 
Так, было найдено тело еще одной жертвы. Погибшего рабочего нашли под обломками внутри завода. Он считался пропавшим без вести после взрыва у города Таррагона, который произошел в ночь на вторник.
 
Тело первой жертвы взрыва нашли в доме в двух километрах от эпицентра событий. В результате ударной волны обрушился дом, который похоронил под собой жителя.
 
Завод компании IQOXE, где произошло ЧП - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.
 
Напомним, в ночь на 14 января на нефтехимическом заводе компании IQOXE в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв.
 
Ранее в американском городе Уичито, штат Канзас, на авиастроительном заводе Beechcraft произошел взрыв. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: завод, взрыв, жертвы, Каталония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь