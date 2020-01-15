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В Европарламенте официально признали Россию самой большой угрозой

Комментариев: 4
Евродепутаты приняли резолюцию о безопасности Евросоюза.
Европарламент назвал Россию главной опасностью для стран ЕС
Европарламент назвал Россию главной опасностью для стран ЕС
EPA/UPG

15 января депутаты Европарламента приняли резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. В ней Россию признали главной угрозой для Евросоюза, сообщает Укринформ. 

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"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - пишется в резолюции.

Евродепутаты также отметили, что при нынешней власти в Кремле, изменений в агрессивной политике России не будет. 

Напомним, в Европарламенте призывают Россию брать пример с Ирана.

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Теги: Европарламент, ЕС, резолюция, Россия
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    15.01.2020, 17:25
Оценка:  -21
VSHIVANKA
ЭРДОГАНУ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ УГРОЗУ , А ИМЕННО , КАК ОН И ОБЕЩАЛ , ОТКРЫТЬ ГРАНИЦУ И ВЫПУСТИТЬ В ЕС МИЛЛИОНЫ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ СИРИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....))))
ВОТ ТОГДА ЭУРОПЭЙЦИ ПОЧУВСТВУЮТ РАЗНИЦУ В УГРОЗАХ.....)))
WTF2wtf    15.01.2020, 17:31
Оценка:  +18
WTF2wtf
Быдло-трансвестит виртуальный на шее российских пенсов,
скачи нахyй.
Тупой путинский наци на бюджете ...
СтальнаяКрыса    15.01.2020, 17:49
Оценка:  +17
СтальнаяКрыса
А Евросоюзу надо открыть дорогу для беженцев в Россию. Россия самая хорошая, благоустроенная и богатая страна. Она наиболее подходит для беженцев. Путин с удалением примет их.
Путин-Xyйло    15.01.2020, 18:06
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Чего-то они не спешат в "рай". Было бы кем Сибирь заселить
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