В Европарламенте официально признали Россию самой большой угрозой

Евродепутаты приняли резолюцию о безопасности Евросоюза.

15 января депутаты Европарламента приняли резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. В ней Россию признали главной угрозой для Евросоюза, сообщает Укринформ.

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"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - пишется в резолюции.



Евродепутаты также отметили, что при нынешней власти в Кремле, изменений в агрессивной политике России не будет.



Напомним, в Европарламенте призывают Россию брать пример с Ирана.

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