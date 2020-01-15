В Иране идентифицированы тела четырех украинцев

На данный момент идентифицированы тела 148 погибших из 176. Тела украинцев должны вернуть домой 19 января.

Специалисты уже идентифицировали тела четырех украинецев из 11, погибших при крушении самолета МАУ в Иране. Об этом в среду, 15 января, сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, пишет LB.ua.

Он отметил, что процесс идентификации продолжается и должен закончиться 19 января.

Трепак также акцентировал внимание на том, что Иран не передает черные ящики Украине, а без них установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.

В свою очередь, Полина Чиж из Департамента ГПУ по внешним связям сообщила, что ранее по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.

По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран собирается передать черные ящики Франции. Однако в ответ на вопрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.

В то же время, специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран установили по ДНК личности 148 погибших при крушении, 57 тел уже были переданы семьям.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших в авиакатастрофе украинцев. Он также акцентировал, что тела должны вернуть 19 января.

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