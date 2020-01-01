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Палестина выпустила по Израилю четыре ракеты

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Половину ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны Железный купол.
Система Железный купол уже более семи лет защищает Израиль от ракетных атак палестинцев
Система Железный купол уже более семи лет защищает Израиль от ракетных атак палестинцев

Израиль в среду, 15 января, подвергся ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них были перехвачены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен оповещения о ракетных обстрелах на юге Израиля сообщаем, что четыре ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных.

Также отмечается, что ранее в среду "в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар-Аза (расположены в граничащем с сектором Газа районе на юге Израиля – ред.) сработали сирены воздушной тревоги".

Отмечается, что этот обстрел израильской территории стал первым в 2020 году. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 25 декабря 2019 года, она была перехвачена израильской системой ПВО. В ответ Израиль нанес удар по сектору Газа.

В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

 

 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, ракеты, арабо-израильский конфликт, обстрел, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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