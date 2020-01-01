В США раскрыли содержание второй части торговой сделки с Китаем

Первая фаза торговой сделки Штатов и Китая охватывает лишь часть вопросов технологий и безопасности. Они будут рассмотрены на следующем этапе.

Вопросы технологий и кибербезопасности будут обсуждаться в ходе подписания второй части торгового соглашения между США и Китаем. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает в среду, 15 января, Reuters.

Мнучин отметил, что большое количество технологических проблем будут решены в первой фазе торговой сделки, однако несмотря на это остается много вопросов, которые странам необходимо будет решать в будущем.

"Существуют и другие определенные области услуг, помимо финансовых услуг, которые будут во второй фазе соглашения. Есть определенные дополнительные проблемы кибербезопасности, которые будут в "Фазе 2", - сказал Мнучин.

Как известно, сегодня в Белом доме подписывают первую фазу торговой сделки США с Киаем.

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