В столице Египта задержали сотрудников турецкого информагентства

МИД Турции осудил такие действия полиции Египта и потребовал незамедлительного освобождения сотрудников агентства.

Полиция Египта во вторник провела рейд в офисе турецкого информационного агентства Анадолу в Каире и задержала четырех его сотрудников, среди которых один гражданин Турции. Об этом сообщается на сайте агентства в среду, 15 января.

Утверждается, что полицейские якобы без оснований ворвались в офис Анадолу примерно в 18:00 по местному времени. В помещении были отключены камеры слежения и интернет. Задержанные увезены в неизвестном направлении.

"Обыски в офисе продолжились до утра 15 января. У сотрудников агентства забрали удостоверения личности, мобильные телефоны и компьютеры, пресекли попытки связаться с центральным офисом агентства и членами семей", – говорится в сообщении.

МИД Турции осудил такие действия полиции Египта и потребовал незамедлительного освобождения сотрудников агентства Анадолу.

"Турция воспринимает случившееся в качестве попытки давления на турецкие СМИ. Данное событие является очередной демонстрацией предвзятой позиции властей Египта в отношении свободы слова, игнорирования принципов демократии и открытости", – говорится в заявлении.

Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции.

Напомним, в 2019 году во всем мире убили 49 журналистов. Об этом сообщили в Международной федерации журналистов. Больше всего журналистов погибли в Мексике – 10 человек.

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