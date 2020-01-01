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На месте гибели Боинга МАУ появились желто-голубые цветы

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Дипломаты трех стран возложили цветы на месте крушения.
На месте гибели Боинга МАУ появились желто-голубые цветы
© Офис Президента
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На месте гибели Боинга МАУ появились желто-голубые цветы
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Украинские, шведские и канадские дипломаты совместно возложили цветы на месте крушения украинского самолета близ Тегерана. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента Украины.

Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране, - говорится в сообщении.

Напомним, появилось видео работы украинских спасателей на месте крушения Боинга. ГСЧС показала, как украинские специалисты собирали и сортировали обломки, чтобы понять причины случившегося.

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Теги: авиакатастрофа, Боинг, МАУ, Иран, Тегеран
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